Il Mercato del Ciclismo è in pieno fermento e anche la Movistar si muove con le riconferme di 4 corridori che completano cosi il roaster.

Mercato ciclismo, in casa Movistar scattano 4 riconferme

Alejandro Valverde e Imanol Erviti continueranno ad essere due corridori del team spagnolo Movistar anche per la stagione 2022. Entrambi marcheranno la 18° stagione consecutiva nel team e per il murciano Valverde si accenderanno 42 candeline che lo rendono il ciclista più anziano in attività in una squadra del World Tour.

Anche Luis Mas e Jose Rojas sono tra le riconferme del team Movistar per la prossima stagione, portando il numero dei corridori in squadra a 29.

Per qualcuno che resta c’è sempre anche chi invece se ne va. Il Mercato del Ciclismo è per adesso amaro per gli italiani Villella e Cataldo, attualmente senza squadra. Arrivano invece a completare il mercato della Movistar i nuovi acquisti Aramburu, Gorka Izaguirre e Ivan Sosa.

LEGGI ANCHE. “Nibali e Moscon nuovi acquisti dell’Astana”