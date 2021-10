L’Astana sogna in grande: Nibali e Moscon per tornare a vincere

L’Astana Cicling Team versione 2022 sarà una squadra profondamente rinnovata. Aleksandr Vinokurov guarda all’Italia come serbatoio di campioni per rilanciare un team che nell’ultimo periodo aveva un pò perso quella straordinaria capacità di vincere e convincere.

Fortissimamente Nibali: per se stesso e per la squadra

Il ritorno dello squalo è stato caldeggiato dal DS Martinelli che vede benissimo il siciliano in una tripla veste. Nibali alla soglia dei 37 anni non avrà più la possibilità di correre tutta la stagione da assoluto protagonista, ma oltre ad avere la possibilità di correre un GT e qualche corsa importante come leader, sarà di grande aiuto come uomo squadra e come regista di una formazione giovane e profondamente rinnovata. Martinelli punta molto su Nibali anche come grimaldello per la definitiva consacrazione nelle corse a tappe di tre settimane di Lutsenko.

Gianni Moscon e la rivincita di Roubaix

A differenza di quello che succedeva in Ineos, in cui Moscon disputava da comprimario le classiche del nord per dedicarsi al gregariato di alto livello nei GT, all’Astana avrà tutto un altro ruolo. Il DS Zanini è già infatti al nord europa per studiare gare e calendario proprio di Moscon. Il trentino sarà il leader della squadra a Roubaix e al Fiandre, affrontando anche tutte le altre corse del Belgio (Harelbeke, Omloop, Dwaars, Gand-Wevelgem). Inutile dire come il corridore cerchi una rivincita dopo la beffa di Roubaix.

Ciclomercato: il sogno dell’Astana si chiama Viviani

Elia Viviani è il velocista con cui Vinokurov vorrebbe completare la batteria dei leader della squadra. Viviani è in rotta con la Cofidis e sta valutando diverse offerte, tra le quali pare ce ne sia una proprio del team kazako.