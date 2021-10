Inter, lo scambio con lo United bloccato dalla Juventus

Contatti tra Inter e Manchester United per uno scambio alla pari

La notizia è delle ultime ore, e non fa certo sorridere i tifosi interisti. In una settimana in cui i maggiori media sportivi hanno reso nota la disastrosa situazione economica dei nerazzurri, si prospetta all’orizzonte un’operazione economica in nome del risanamento dei conti. L’Inter si accingerebbe, in vista della prossima stagione, a dire addio ad uno dei pilastri della sua difesa: Milan Skriniar. Secondo gli ultimi rumors, i Red Devils avrebbero contattato la dirigenza per proporre uno scambio.

Il Manchester United propone van de Beek

La società britannica, negli ultimi tempi, ha dimostrato di provare una grande ammirazione per Skriniar. Il forte centrale rappresenterebbe per il tecnico Solskjaer una garanzia per la sua retroguardia. Il Manchester ha proposto, come contropartita tecnica, il centrocampista Donny van de Beek, che all’Old Trafford non sta trovando spazio. L’ex Ajax lo scorso anno venne acquistato dai Diavoli Rossi per una cifra superiore ai 40 milioni di €. Nonostante le grandi aspettative della scorsa stagione, il talento olandese non è mai riuscito a fare breccia nel cuore nell’allenatore dello United. Relegato ai suoi margini, avrebbe chiesto di essere ceduto, per poter giocare di più. Il suo nome è gradito in casa Inter, che in lui potrebbe trovare un’alternativa a Brozovic, in scadenza di contratto. Tuttavia, anche se i nerazzurri potrebbero guardare con favore il felice esito dell’operazione, vi è da registrare un interessamento della Juventus per la stella dei Paesi Bassi. Le sue caratteristiche, insieme alla giovane età, lo rendono ideale per andare a rafforzare il reparto mediano dei torinesi. Il dialogo prosegue, i contatti si intensificano, ma solo i prossimi mesi aiuteranno a sbrogliare questo intrigo a tinte internazionali.