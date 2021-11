Mercato Lazio, colpo a zero per la difesa: Tare accontenta Sarri

La Lazio negli ultimi giorni sta facendo uno screening per valutare al meglio cosa offre il mercato dei low cost e con sorpresa generale alla fine il nome buono è saltato fuori. Si tratta di José Luis Palomino, difensore argentino, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno 2022. Lui è lui l’uomo giusto per la difesa della Lazio.

Palomino è arrivato in Italia nell’estate del 2017. Questa stagione ha saltato due partite: una per squalifica e un’altra in cui è rimasto in panchina ed è uno dei titolari inamovibili della squadra di Gasperini. Lui incarna a pieno l’identikit del difensore richiesto da Sarri. Il suo contratto non è particolarmente pesante: guadagna meno di un milione di euro. Il rapporto tra qualità e prezzo è assolutamente apprezzabile e Tare non vorrà lasciarsi sfuggire tale occasione.