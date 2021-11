Mercato Lazio, vice Immobile cercasi: Tare ne punta tre

La Lazio in cerca un attaccante

La Lazio è al lavoro per cercare un sostituto di Ciro Immobile, l’infortunio che sta vivendo in questi giorni (e che compromette la sua presenza nel match di domenica contro la Juve) ha reso chiare le difficoltà in attacco dei biancocelesti.

Muriqi, il vice selezionato in estate, ha deluso ed è nella lista dei cedibili.

I tre profili individuati da Tare

Sarri ha chiesto per la sessione di mercato invernale una punta, Tare ha pensato a tre nomi.

Il primo nome è quello di Erik Botheim, classe 2000 del Bodo Glimt, acclamato recentemente per la tripletta in Conference League contro la Roma di Mourinho (squadra che comunque sembrerebbe essere interessata al norvegese).

Il giocatore è titolare fisso e al momento sembra che il prezzo sia ancora contenuto.

Altro nome interessante è quello di Benjamin Sesko, classe 2003 del Salisburgo, nella scorsa stagione ha disputato 29 partite mettendo a segno 21 gol e 6 assist.

Il suo prezzo è leggermente più alto di quello di Botheim.

L’ultimo nome a cui si sta interessando Tare è Joao Pedro, nonché il profilo preferito da Maurizio Sarri.

Joao Pedro conosce il campionato e si è distinto con un ottimo rendimento e molte reti segnate, già da gennaio la società vorrebbe metterlo sotto contratto. Sarà però difficile portarlo alla Lazio.