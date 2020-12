Mercato NBA, ecco le prime date che si dovranno rispettare

Mentre la ripresa della stagione NBA si avvicina a grandi passi, tra interviste e preparazioni in palestra delle trenta franchigie, la lega continua ad organizzare un’annata tanto atipica. Così, tra date immediate da rispettare e protocolli covid da stipulare e attuare, si cominciano a formulare le scadenze per il mercato.

Targeted NBA deadline for players to be waived and eligible for postseason rosters: April 9, sources said. https://t.co/SxORqlSJfh — Shams Charania (@ShamsCharania) December 3, 2020

Come riportato dall’insider Shams Charania, infatti, la NBA sta pensando al 25 marzo 2021 come giorno di scadenza di tutte le trattative di scambi tra le squadre. Mentre la pausa per il fine settimana dedicato alle All-Star sarebbe prevista tra il 5 e il 10 marzo, contestualmente si porrebbe il 9 aprile come scadenza per la compilazione dei roster che prenderanno poi parte ai playoffs.

Si tratta chiaramente di date ancora ipotetiche, che, vista la situazione globale, saranno ancora passibili di correzioni e rivisitazioni, per poter permettere alla stagione di svolgersi nel migliore dei modi. Con l’obiettivo poi di riuscire a concluderla prima dell’inizio delle Olimpiadi di Tokyo 2021, previsto per il 23 luglio del prossimo anno.