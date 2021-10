Theo Hernandez positivo al Covid

È ormai crisi in casa Milan. Il club rossonero in un comunicato ufficiale ha fatto sapere che: “Theo Hernandez di rientro dalla nazionale è risultato positivo a un tampone effettuato a domicilio. Le autorità sanitarie competenti sono state informate e il calciatore sta bene“. L’esterno sinistro della Francia, e talento del Milan, è l’ennesimo giocatore della selezione di Deschamps ad avere preso il Covid nelle ultime settimane dopo Giroud (suo compagna di squadra), Kanté e Rabiot. Il giocatore non è la prima volta che si infetta: era già risultato positivo nello scorso gennaio.

Theo Hernandez positivo, altra perdita per Pioli

L’esterno francese sicuro sarà costretto a saltare la partita di sabato sera a San Siro con il Verona e, molto probabilmente, la trasferta di martedì a Oporto in Champions League. Pioli, che già dovrà fare a meno di Maignan, si ritrova in piena emergenza. Considerando che Ibra non è ancora al meglio, Krunic, Florenzi, Bakayoko, Messias, Maldini e Plizzari sono indisponibili, c’è la speranza che Calabria possa farcela, mentre sembra completamente recuperato Giroud. Probabile, a questo punto, l’impiego di Ballo-Touré come esterno sinistro in difesa.