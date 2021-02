Mercato rossonero ancora aperto

Il Milan potrebbe non aver chiuso ancora il mercato. I rossoneri cercano da tempo un terzino che possa essere un vice-Hernandez, soprattutto quando il giocatore è a riposo o non sia disponibile. Lazaar ha rescisso il contratto con il Newcastle e Maldini potrebbe provare l’assalto.

Lazaar, perfetto per il Milan

Uno dei migliori mercati in entrata in questo mese di gennaio 2021 è stato proprio quello del Milan. Adesso, dopo Mandzukic, Meite e Tomori, il club lombardo potrebbe addirittura calare il poker per rinforzare ancora di più l’organico a disposizione di Stefano Pioli. Lazaar sarebbe perfetto come vice di Hernandez, inoltre è anche una soluzione low-cost per il club che ha speso già molto nell’ultimo mese, ma avendo rescisso il contratto con la società inglese, arriverebbe a Milanello a costo zero. Achraf Lazaar è un difensore marocchino, classe 1992, che al momento è svincolato, ha militato già in Italia, giocando con Palermo, Cosenza, Varese e Benevento. Adesso potrebbe iniziare una nuova avventura con il club rossonero.