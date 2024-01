Milan-Atalanta, vista dai bookmakers | Comparazione quote e analisi

La sfida tra AC Milan e Atalanta in Coppa Italia è prevista per il 10 gennaio 2024 allo Stadio Giuseppe Meazza, rappresentando una tappa cruciale per entrambe le squadre. Il Milan, sotto la guida di Stefano Pioli, è in buona forma dopo una serie di vittorie, ma continua a lottare con una sfilza di infortuni, in particolare in difesa. Dall’altra parte, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, sebbene abbia mostrato una performance rispettabile di recente, dovrà affrontare la partita con alcune assenze significative. Questo incontro promette di essere un confronto aperto e competitivo, con il Milan che appare leggermente favorito per avanzare alle semifinali​​.