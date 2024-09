Milan, Bennacer promesso sposo del Marsiglia | L’algerino è ancora nel mirino di De Zerbi

Ismael Bennacer continua ad essere fuori dai piani del Milan di Fonseca, che da subito gli ha fatto capire che avrebbe trovato poco spazio. Per lui era stata impostata una trattativa col Marsiglia di De Zerbi in estate, ma poi è mancato qualche tassello per la chiusura. Ora, De Zerbi continua a corteggiarlo a distanza e ad assicurargli un nuovo tentativo della sua società per lui a gennaio. Decisiva, in questo senso, è stata la cessione di Jordan Veretout al Lione, che ha liberato uno spazio nel centrocampo del Marsiglia.

Bennacer promesso sposo del Marsiglia a gennaio