Esonero Fonseca, ipotesi e nomi: la società valuta alternative

Un avvio di stagione difficile e l’ombra di una separazione prematura tra le parti attanaglia il Milan in un momento molto complicato. Valutazioni, nomi, ipotesi, e voci che si rincorrono, il mondo rossonero è tutt’altro che sereno. La partenza negativa, la ricerca di una vittoria perduta, non va dalla parte di Fonseca, chiamato a cercare di risollevare le sorti del Diavolo dopo aver raccolto due soli punti in tre gare disputate. La situazione esasperata attorno al caso Theo Hernandez e Leão, posta al centro di una polveriera che ha tirato al in ballo allenatore, accusato di cattiva gestione del gruppo, società e calciatori, non rasserena un ambiente già troppo turbolento. Fare valutazioni così presto, tuttavia, è alquanto prematuro, ma è chiaro che il futuro del portoghese possa passare dal filotto di partite che vedrà i rossoneri sfidare Venezia, Liverpool e Inter, queste ultime non due avversarie alla mano.

Milan, quali alternative a Fonseca?

Stando alle voci continue, e ai nomi riportati da PianetaMilan, resta in piedi un possibile ritorno di Stefano Pioli, ancora sotto contratto con la società rossonera. Tuttavia, restano percorribili le vie che portano ad un altro nostalgico ritorno di Massimiliano Allegri e quelle che portano ad un altro ex Juve, ovvero Maurizio Sarri. Più remota l’idea Tuchel. L’ultimo nome è quello dell’ex Porto, già in zona Milan durante l’estate, Sergio Conceição.