Milan, si lavora al rinnovo di Theo Hernandez: i dettagli della trattativa

Theo Hernandez chiude 8 milioni per rinnovare: la risposta della società

Stamattina il “Corriere della Sera”, spiega che con la chiusura del mercato, il tema del prolungamento è ormai una questione centrale in casa rossonera, compresa la problematica del contratto di Theo Hernandez che scadrà nel 2026.

Milan, Theo Hernandez tra rinnovo e addio

L’ingaggio richiesto dall’entourage dell’esterno francese è di 8 milioni di euro a stagione, mentre la proposta del Milan non supera i 6-7 milioni di euro. Il club, soprattutto dopo il brutto avvenimento durante il cooling break a Roma, di cui l’ex Real Madrid si è reso protagonista, ora pretende da lui il ruolo di leader in campo. Intanto proseguono i contatti per la proroga del contratto: le due parti cercano un accordo ma confidano che si raggiunga presto.