Milan, Ibrahimovic chiama Theo e Leao: i dettagli

Negli ultimi giorni, in Casa Milan si è parlato molto del caso legato al comportamento di Theo Hernandez e Rafael Leao, che si sono allontanati dalla squadra durante il cooling break contro la Lazio. D’impulso, i due hanno dato la stessa spiegazione sia in pubblico (ha parlato solo Theo) che in privato. Il calciatore francese ha dichiarato, che siccome erano appena entrati, non avevano bisogno di rinfrescarsi o di ricevere nuove istruzioni tattiche faccia a faccia.

Milan, la chiusura del caso di Theo Hernandez e Leao

Secondo la “Gazzetta dello Sport”, al termine della partita i due avrebbero incontrato il direttore tecnico Moncada, esprimendo sorpresa e rammarico per la notizia riportata dai media. In serata i due hanno poi parlato al telefono con Zlatan Ibrahimovic, assente allo Stadio Olimpico a causa di un precedente impegno. Attualmente il caso può considerarsi chiuso e al termine delle rispettive partite con le rispettive Nazionali, sia Theo che Leao torneranno in campo da titolari.