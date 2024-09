Cooling break saltato? Theo Hernandez e Leao non saranno multati dal Milan

Il Milan ha deciso di non multare Theo Hernandez e Leao per il comportamento tenuto ieri sera durante la sfida contro la Lazio.

Nella serata di ieri abbiamo assistito ad una scena che non si vede di frequente, anche piuttosto spiacevole. Theo Hernandez e Leao, entrati da poco nel corso del secondo tempo contro la Lazio all’Olimpico, invece che raggiungere i propri compagni nella zona della panchina per svolgere il cooling break e ascoltare l’allenatore, sono rimasti in campo, sulla loro fascia, separati dal resto dei compagni. L’impressione è stata quella di una sorta di ammutinamento nei confronti del tecnico, anche se poi quest’eventualità è stata smentita dallo stesso Theo Hernandez.

Caso cooling break: ecco la decisione del Milan

In ogni caso, la decisione del Milan è arrivata: Theo Hernandez e Rafa Leao non saranno multati. Ora arriverà la pausa per le nazionali, che sarà utile per riportare un po’ di serenità nell’ambiente rossonero. Per il Milan, meglio staccare: se all’orizzonte ci fosse stata la partita col Venezia, o peggio il derby con l’Inter, la settimana sarebbe stata delicatissima. Meglio pensarci tra 10 giorni, quando la Lazio sarà un ricordo.