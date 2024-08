Theo Hernandez chiarisce: “Io e Leao non avevamo bisogno del cooling break. Stasera volevamo vincere”

Intervenuto ai microfoni di Milan TV, Theo Hernandez, terzino rossonero entrato nella ripresa insieme a Leao, ha voluto chiarire l’episodio avvenuto in campo.

Theo Hernandez: “Lavoriamo per il bene della squadra”

Hai dato il tuo contributo alla squadra insieme a Leao e Abraham

“Abbiamo iniziato bene la partita. Nel secondo tempo ma dopo siamo riusciti a pareggiarla e volevamo vincerla, ma non ci siamo riusciti”.

L’immagine del cooling break: qual è la tua versione dei fatti?

“Eravamo entrati da due minuti, non avevamo bisogno del cooling break. Non era nulla contro squadra ed allenatore. Ora dobbiamo continuare a lavorare per vincere tutti insieme”.

E ancora

“Eravamo in campo da due minuti. Non ne avevamo bisogno. Poi la gente parla, dice cose non vere. Io e Rafa siamo sempre con la squadra per aiutare, ed è questo l’importante”,