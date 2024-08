Milan, al via le trattative per i rinnovi di Theo Hernandez e Maignan

Oggi, Theo Hernandez e Mike Maignan sono attesi a Milanello. I due esperti giocatori, freschi dell’Europeo con la Francia, faranno capo al nuovo allenatore Paulo Fonseca in attesa che vengano risolti tutti i dubbi sul loro futuro, in particolare sulla possibilità di rinnovare il contratto con il Milan.

Milan, i rinnovi di Theo Hernandez e Maignan

Secondo “Tuttosport”, al termine del calciomercato estivo, la dirigenza rossonera lavorerà per rinnovare i contratti dei due giocatori francesi in scadenza il 30 giugno 2026. Il terzino e il portiere sono stati accostati a diversi club negli ultimi mesi, ma al Milan non sono arrivate offerte. Per trattenerli la dirigenza rossonera dovrà fare uno sforzo, garantendo ai due francesi lo status di top player, in linea con Morata e Leao in termini di stipendio.