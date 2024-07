Milan, Leao elogia Pulisic: “Per niente sorpreso del suo rendimento, mi aspetto che si ripeta quest’anno”

Rafael Leao ai microfoni di ESPN ha parlato dell’acquisto di Pulisic dello scorso anno del suo rendimento molto positivo con la maglia del Milan in campionato. Il portoghese ha espresso di non essere stato sorpreso delle sue qualità, e un augurio di ripetersi e magari fare anche meglio il prossimo anno. Ecco le sue dichiarazioni.

Leao su Pulisic: “E’ un giocatore che può cambiare la partita in un secondo”

“Conoscevo bene le qualità di Pulisic. Nel Chelsea non stava giocato tantissimo. Non sono rimasto per niente sorpreso, ha grandissima qualità. Quando è arrivato al Milan gli ho mandato un messaggio e gli ho scritto: fratello, uccidiamoli. Ci serviva tantissimo qualcuno come lui per portare qualcosa di diverso sul campo. La Serie A è un campionato molto complicato, i difensori sono forti e noi avevamo bisogno di qualcuno di diverso, qualcuno con qualità e velocità e penso che Pulisic si sia inserito benissimo nella nostra squadra. Sono felicissimo di averlo come compagno di squadra, è un giocatore che può cambiare la partita in un secondo. Sono contento di lui e mi aspetto che si ripeta, anzi magari che migliori ulteriormente nella stagione che sta per cominciare“.