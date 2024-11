Milan, Brahim Diaz esubero di Ancelotti: idea per gennaio?

La “Gazzetta dello Sport” ha legato ancora una volta il nome di Brahim Diaz al Milan. In questa stagione, lo spagnolo-marocchino non ha trovato gli spazi per giocare e ha passato più tempo in panchina che in campo.

Milan, ipotesi Brahim Diaz per gennaio

Da questo punto di vista, i rossoneri nei prossimi mesi potrebbero provare a riportarlo al Milan, dove si è sempre sentito a suo agio, lasciando tanti amici – soprattutto Theo – a Milanello. Anche se oggi è un’idea inverosimile, se il suo impiego dovesse continuare così, non si escluderebbe l’inizio di una trattativa a titolo definitivo.