Milan, rinnovo Theo Hernandez: cambia tutto? | Bayern Monaco alla finestra

Dietro alla prestazione deludente di Theo Hernandez nella prima metà di stagione, c’è anche la questione del prolungamento del contratto, che scadrà nel 2026.

Milan, il futuro di Theo Hernandez

Theo Hernandez chiede un aumento di stipendio dagli attuali 4,5 milioni a 6.5/7 milioni di euro, in linea con lo stipendio di Rafael Leao, il giocatore più pagato del Milan. Lo ha riferito questa mattina il “Corriere della Sera”, aggiungendo che il Bayern Monaco, che segue da tempo il difensore, è attento agli sviluppi. Chi gli sta vicino è convinto che il terzino francese stia bene al Milan e abbia intenzione di restare in rossonero, ma al momento la firma sulla proroga del contratto non è ancora avvenuta.