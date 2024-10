Milan, Theo Hernandez nei guai: sarà multato dalla società

Il Milan vuole mettere fine alle infrazioni disciplinari riscontrate dai rossoneri in questo inizio di stagione. Dopo aver sbagliato due rigori contro la Fiorentina, Paulo Fonseca si è lamentato davanti alle telecamere del comportamento di Theo Hernandez e Tammy Abraham: “Sono arrabbiato che a tirare il rigore sia stato Pu Lisic. Una cosa del genere non deve succedere mai più”.

Milan, multa per Theo Hernandez

“La Gazzetta dello Sport” scrive che nel caso di Theo Hernandez è stata inflitta una multa. L’esterno francese è stato protagonista di tre episodi negativi: ha conquistato un rigore per la Fiorentina, ha “rubato” un rigore a Pulisic per poi sbagliarlo, e infine si è preso un cartellino rosso. È in risposta a quest’ultimo episodio che il club rossonero ha deciso di multare l’ex giocatore del Real Madrid. Oggi con il comunicato del Giudice Sportivo si conoscerà l’entità della squalifica, che probabilmente non sarà inferiore alle due giornate.