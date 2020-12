Milan Celtic, risultato, tabellino e highlights (4-2) | VIDEO

Milan Celtic, cronaca, tabellino e highlights del match

Il Milan supera per 4-2 il Celtic a San Siro nella gara valida per la quinta giornata del girone H di Europa League, e si qualifica per i sedicesimi. Sotto subito di due reti per i gol di Roglic al 7′ e Edouard al 14′, il Milan in due minuti si rimette in corsa con Calhanoglu al 24′ e Castillejo al 26′ e nella ripresa compie il sorpasso. Rete di Hauge al 50′ e di Diaz all’82. Il Milan con questo successo approda ai sedicesimi di Europa League.

RETE: 8′ Rogic, 14′ Edouard, 25′ Calhanoglu, 26′ Castillejo, 50′ Hauge, 82′ Brahim Diaz

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjær (11′ Romangoli), Gabbia, Theo Hernández; Kessié (61′ Bennacer), Krunić (45′ Tonali); Castillejo, Çalhanoğlu (61′ Brahim Diaz), Hauge; Rebić (83′ Colombo). A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Duarte, Calabria, Conti, Colombo, Saelemaekers, D. Maldini. All.: Pioli.

CELTIC (4-2-3-1): Barkas, Elhamed, Bitton, Ajer, Laxalt, McGregor, Brown (78′ Soro), Christie (86′ Kimala), Rogic (67′ Ntcham), Frimpong, Edouard. A disposizione: Bain, Hazard, Jullien, Taylor, Al. Ajeti, Henderson, Welsh. All.: Lennon.

AMMONITO: 23′ Christie, 67′ Rogic, 75′ Brown

ARBITRO: Bengoechea