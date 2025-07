Milan, ipotesi Chiesa per i rossoneri

Con l’esclusione dalla pre-season del Liverpool, Chiesa rappresenta un colpo di mercato per diversi club. Tra le tante squadre interessate all’attaccante italiano, c’è anche il Milan di Allegri. A riportarlo è TuttoSport.

Milan, la situazione per Chiesa

La formula più plausibile per arrivare a Chiesa sarebbe quella del prestito con diritto. In quel caso i rossoneri potrebbero chiudere l’eventuale trattativa con i Reds, ma l’operazione sembra essere in salita. L’ingaggio di Chiesa, attualmente di 7 milioni, rappresenta un ostacolo per le casse del Milan che spera in un taglio di stipendio da parte del classe ’97.

Per adesso però l’operazione resta nel campo delle ipotesi e non è ancora chiaro se i rossoneri decidano di fare sul serio per Chiesa, considerano anche la concorrenza di altri club italiani come il Napoli.