Milan, Colombo: “Ad oggi lo United non pagherà la clausola di Zirkzee”

Zirkzee rimane uno dei punti interrogativi più grandi di questo calciomercato. Fino a qualche giorno fa, l’olandese sembrava essere promesso sposo al Milan, che stava solo aspettando l’1 Luglio per poter pagare la clausola di 40 milioni, unica via per strappare al Bologna il suo bomber, ma a mettere la trattativa in stand-by sono state le ingenti commissioni richieste dall’agente, che il Manchester United sembrava essere disposto a pagare.

Milan, si intensificano le chance per Zirkzee

Giunti a questo bivio, ha iniziato a perdere quota la pista Milan, che è stata però rialimentata dalla giornalista del Corriere della Sera Monica Colombo, che ha ridato speranze ai tifosi rossoneri, spiegando sul canale YouTube di Radio Rossonera che in realtà non ci sarebbero conferme sulla volontà dei Reds di pagare la clausola per Zirkzee. Di seguito le sue parole:

“Al momento non ho conferme sull’intenzione del Manchester United di coprire la clausola di Zirkzee. Non sapendo qual è il budget a disposizione per il numero 9 che è la necessità primaria, c’è titubanza nel chiudere operazioni anche negli altri ruoli scoperti come il terzino destro e il difensore centrale. La sensazione è che fino a quando è impegnato agli europei difficilmente ci sarà un’accelerata in tal senso. Quando terminerà l’avventura ci potrà essere un confronto anche con il suo agente”.