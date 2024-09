Milan, Condò sulla sfida al Liverpool: “I rossoneri possono puntare ai play-off, occhio a Luiz Diaz”

Manca sempre meno all’inizio della nuova Champions League. Martedì il Milan inaugurerà la propria campagna europea affrontando il Liverpool di Arne Slot, reduce da un buon avvio di stagione, fatta eccezione per la gara di sabato persa per 0-1 contro il Nottingham Forrest. Dal canto loro, i rossoneri proprio nella serata di sabato hanno trovato i primi 3 punti sotto la guida Fonseca, in un inizio di campionato altalenante coronato da 5 punti in 4 gare. e non hanno alcuna intenzione di fermarsi.

Esordio da brividi per il Milan

Paolo Condò, intervenuto negli studi di Sky Sport ha detto la sua sull’impegno ormai imminente del diavolo, di seguito le sue parole:

“Il Milan ha le potenzialità per puntare ai playoff, l’ultima gara del Liverpool potrebbe dare maggior fiducia ai rossoneri. Fonseca ha a disposizione giocatori che hanno colpi importanti ma a livello difensivo potrebbero subire particolarmente le accelerazioni di Luiz Diaz“.