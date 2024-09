Partita senza storia a San Siro | Fonseca respira, Milan-Venezia finisce 4-0

Partita senza storia quella tra Milan e Venezia, che alla mezz’ora recita già il risultato di 4-0. E pensare che l’approccio dei veneti alla partita non era stato dei peggiori. Poi la papera di Joronen su Theo Hernandez, il gol di Fofana e i due rigori in pochi minuti, uno realizzato da Pulisic e l’altro da Abraham, hanno steso completamente la squadra di Di Francesco. Secondo tempo di controllo da parte del Milan che centellina le energie in vista della sfida al Liverpool di martedì. Fonseca respira e si appresta a preparare una settimana fondamentale.

Milan-Venezia, il tabellino del match

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Gabbia, Pavlović, Hernández; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Abraham. A disp.: Raveyre, Torriani; Bartesaghi, Terracciano, Tomori; Musah, Zeroli; Chukwueze, Jović, Morata, Okafor. All. Fonseca.

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Schingtienne; Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan, Zampano; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. A disp.: Bertinato, Grandi, Stanković; Carboni, Sagrado; Andersen, Crnigoj, Doumbia, Ellertsson; El Haddad, Gytkjaer, Yeboah, Raimondo. All. Di Francesco.

Reti: al 1′ Theo Hernandez, al 15′ pt Gabbia, al 25′ pt Pulisic (rigore), sl 29′ pt Abraham(rigore)

Ammonizioni: Shingtienne, Gabbia, Nicolussi Caviglia

Espulsioni: Nicolussi Caviglia per doppia ammonizione

Recupero: 3′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo