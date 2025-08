Milan, continua la caccia al post Theo Hernandez | Inviata la prima offerta per Athekame

Milan, Athekame e Arnau Martinez i nuovi obiettivi per la fascia

Il mercato del Milan entra nel vivo e questa volta l’attenzione si concentra sulla fascia destra. I rossoneri hanno messo sul tavolo la prima proposta ufficiale per Zachary Athekame, talento classe 2004 in forza allo Young Boys: 7 milioni di euro per provare a convincere il club svizzero. Una mossa mirata, nata dalle difficoltà incontrate nella trattativa per Guela Doué, obiettivo prioritario delle ultime settimane.

Lo Strasburgo, infatti, continua a blindare il suo laterale, fissando il prezzo a 30 milioni di euro, cifra giudicata eccessiva da via Aldo Rossi. Da qui la decisione di virare con decisione sul giovane Athekame, profilo in rampa di lancio ma già titolare in Super League. Per il momento, però, la distanza tra domanda e offerta resta evidente: lo Young Boys non intende scendere sotto i 10 milioni per il cartellino del suo gioiello.

In caso di fumata nera, il Milan ha già pronto il piano B: Arnau Martinez del Girona, valutato poco più di 10 milioni. Il club spagnolo non chiude alla cessione, ma la concorrenza in Liga potrebbe complicare l’affare. La ricerca del nuovo padrone della corsia destra continua, con il Diavolo deciso a chiudere entro le prossime settimane.