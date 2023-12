Gli infortuni sembrano non avere fine in casa Milan. È confermata, come reso noto da Tuttosport, l’assenza di Simon Kjaer, il quale non è ancora tornato ad allenarsi in gruppo e quindi non partirà per l’Inghilterra insieme ai propri compagni. La partita di Champions League con il Newcastle di domani sera è di fondamentale importanza per i rossoneri. Stefano Pioli potrebbe fare affidamento su un giovane della primavera.

Milan | Pioli su Nsiala

Pioli per far fronte all’emergenza difensiva che sta percuotendo il Milan, starebbe pensando di convocare un elemento della primavera. Il tecnico per il momento ha disponibile come difensore centrale di ruolo solamente l’inglese Tomori, al quale si vedrebbe affiancato Theo Hernández, l’esterno francese che oggi come oggi è considerato tra i migliori terzini al mondo. Come rivelato da Tuttosport, Pioli potrebbe affidarsi a Nsiala allenato da Ignazio Abate.