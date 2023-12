In casa Milan sono arrivate buone notizie su Rafael Leão, il quale, reduce di un infortunio muscolare, è tornato ad allenarsi in gruppo; mentre il danese Simon Kjaer continua a svolgere un allenamento individuale, da quanto riportato da MilanNews.it. Il difensore centrale è lontano dai campi di gioco da oltre un mese, ed è in forte dubbio la propria presenza in occasione della sfida di Champions League con il Newcastle in programma per mercoledì sera alle ore 21.00 allo stadio St. James Park. Il tecnico Pioli perciò continua ad avere perplessità in merito alla difesa rossonera.

Milan | I problemi in difesa

La situazione di Kjaer conferma il momento di crisi del Milan per quanto riguarda il reparto difensivo. Il recupero del giocatore danese sarebbe stato fondamentale, in quanto i rossoneri di Pioli si ritrovano con solamente Tomori come unico difensore centrale a disposizione. Ci sono possibilità che Kjaer salti anche il prossimo impegno del club rossonero.