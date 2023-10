Giroud e Kjaer sono riconosciuti per l’importante ruolo che svolgono nello spogliatoio in termini di leadership, poiché la loro esperienza è fondamentale per la squadra. Il francese, nonostante i suoi 37 anni, continua a essere decisivo, con gol, assist e addirittura un salvataggio. Kjaer, sebbene non sia più un titolare fisso, è pronto a entrare in campo quando necessario, apportando ordine e controllo nella difesa.

Calciomercato Milan, Kjaer e Giroud saranno ancora rossoneri

Entrambi i giocatori si avvicinano alla fine delle loro carriere, quindi la questione del rinnovo dei contratti sarà valutata attentamente da entrambe le parti. Si prevede che i colloqui inizieranno a gennaio, in modo da valutare come sta procedendo la stagione. Sia Giroud che Kjaer hanno manifestato il loro affetto per il Milan in più di un’occasione, il che fa pensare che ci sia una buona probabilità di rinnovo contrattuale fino all’ultimo momento.