Milan, Danilo forte alternativa a Fofana | E c’è un tesoretto in arrivo da Brescianini

Le amichevoli vinte contro Manchester City, Real Madrid e Barcellona hanno dato importantissimi segnali a Fonseca, che in poche settimane è riuscito a costruire delle basi solide per il Milan del futuro, ma non sono di certo state sufficienti per assicurare una stagione ricca di soddisfazioni ai tifosi, che prima di essere totalmente contenti dell’estate rossonera, attendono ancora qualche colpo sul mercato.

Milan, arriva dall’Inghilterra il piano B a Fofana

Sebbene la trattativa per Youssouf Fofana sembrasse essere totalmente precipitata, stando alle ultime indiscrezioni il francese sarebbe nuovamente vicino alla squadra rossonera, che aveva interrotto i dialoghi con il Monaco dopo la spropositata richiesta di 35 milioni per il centrocampista in scadenza nel 2025, il cui valore era schizzato dopo l’inserimento del Manchester United che era disposto a offrire cifre più alte rispetto ai circa 20 milioni del Diavolo.

Con il tramonto dell’interesse dei Reds, i francesi hanno dovuto ridimensionare le proprio pretese economiche venendo incontro al Milan, che nonostante sia vicino all’accordo con i biancorossi, ha messo nel mirino anche Danilo del Nottingham Forrest, centrocampista brasiliano 23enne valutato dagli inglesi circa 30 milioni, per cui i rossoneri avrebbero già avviato i primi contatti, come rivelato da Matteo Moretto su X. Intanto domani Brescianini farà le visite mediche col Napoli e i rossoneri visto il 50% della futura rivendita guadagneranno circa 5,5 milioni di euro.