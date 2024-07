Doppio colpo in attacco per il Milan, non solo Alvaro Morata, nel mirino dei rossoneri ci è finito anche Niclas Füllkrug, attaccante del Borussia Dortmund.

Milan, tanti nomi per l’attacco di Fonseca La dirigenza di Via Aldo Rossi ha preso nuovi contatti con gli agenti del centravanti tedesco, i quali sono sono stati positivi portando a dei passi avanti nella bozza di una trattativa. Al Borussia è arrivato Guirassy, per il 31enne ci sarà meno spazio rispetto alla scorsa stagione. La dirigenza del Milan ha contattato nuovamente l’entourage dell’attaccante del Borussia confermando l’interesse nel mettere in porto definitivamente l’affare.

Füllkrug, attualmente è in pole tra i profili preferiti dal Milan che, nelle ultime settimane hanno anche altre idee per l’attacco, infatti il tedesco non è l’unico. Tra i vari nomi figurano anche quello di Abraham, che è in uscita dalla Roma e non sembra essere confermato nel progetto giallorosso per la prossima stagione. Poi ci sarebbe un altro giocatore sulla lista, tra l’altro non nuovo tra gli interessi del Milan, si tratta di Jhon Duran in forza all’Aston Villa. L’attaccante, classe 2003, origini colombiane, è stato protagonista della Copa America, da poco terminata, in cui la Colombia è stata finalista insieme all’Argentina. Il Milan potrebbe valutare seriamente la trattativa, il valore del giocatore è di circa 20 milioni di euro.