Milan, dalla Spagna conferme sul possibile pagamento della clausola di Morata

Secondo Marca quotidiano spagnolo, Alvaro Morata sarebbe molto vicino a vestire la maglia rossonera. L’attaccante spagnolo fresco campione d’Europa con la sua nazionale, firmerà con il Milan dopo che verrà pagata la clausola rescissoria che è presente sul giocatore ovvero 15 milioni di euro. Lo spagnolo comunicherà a breve la sua decisione all’Atletico Madrid.

Milan, Morata pronto a comunicare all’Atletico la volontà di tornare in Italia

Secondo Marca l’Atletico Madrid ancora non sa nulla sulle intenzioni di Morata di partire. Sulla trattativa è stata fondamentale la volontà dell’attaccante di tornare in Italia, e il Milan che ha proposto un contratto di quattro anni. Ora basterà solamente aspettare gli ultimi aggiornamenti sull’affare che andrà in porto.