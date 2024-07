Milan, Morata sempre più vicino | Rossoneri pronti a pagare la clausola da 13 milioni

Ieri è arrivata per Alvaro Morata la vittoria all’Europeo con la sua Spagna. Da capitano. A breve, potrebbe iniziare un nuovo capitolo della sua carriera, ancora una volta nella sua amata italia. Alvaro Morata e il Milan infatti sono sempre più vicini. Lo spagnolo si è deciso: vuole sposare il progetto rossonero e salutare Madrid. Il prossimo passo sarà la comunicazione del Diavolo all’Atletico, sulla volontà di pagare la clausola da 13 milioni.

Negli ultimi giorni l’avvicinamento è stato notevole, anche se in sospeso resta qualche questione, come quella relativa alle modalità di pagamento, da definire se in due momenti differenti oppure in unica soluzione (come vorrebbe l’Atletico Madrid). Non sono ancora state fissate le visite mediche, ma potrebbero essere mercoledì a Madrid (e non a Milano). Il countdown è partito: tra pochi giorni, Paulo Fonseca può avere in rosa il numero 9 a cui affidare le chiavi dell’attacco rossonero.