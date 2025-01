Milan, due cessioni per arrivare a Gimenez | Il punto

Il Milan sogna il grande colpo in attacco in questa finestra di calciomercato. Il nome è quello di Santiago Gimenez del Feyenoord per portare gol e presenza in area avversaria ma per finanziare l’acquisto i rossoneri devono pensare alle uscite.

Emerson Royal e Okafor in uscita

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, in uscita da Milanello ci sono Emerson Royal e Noah Okafor visto anche l’imminente arrivo di Walker sulla fascia destra. Con una cifra ritenuta congrua la dirigenza li lascerebbe partire per arrivare al messicano.