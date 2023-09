Milan, ecco Ibrahimovic | Lo svedese è a Milanello

Lo svedese in visita a Milanello

Zlatan Ibrahimovic non smette di “seguire” il Milan. Dopo la partita persa con l’Inter, l’ex calciatore rossonero ha deciso di andare a Milanello per motivare i calciatori alla vigilia della partita di Champions League contro il Newcastle dell’ex Tonali.

Ibra torna al Milan | Ecco perchè

Lo svedese ha osservato poi l’allenamento dei suoi ex compagni sotto gli occhi di Pioli e si è intrattenuto con Moncada e la dirigenza rossonera. Che questo sia di buon auspicio per il Milan, che ora più che mai ha bisogna di una spinta emotiva in vista del futuro.