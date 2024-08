Emerson Royal è in arrivo a Milano. Il calciatore brasiliano ex Tottenham arriverà a Linate Prime alle ore 21.45, mentre lunedì svolgerà le visite mediche come di consueto.

Milan, ecco Emerson Royal

Sarà lui il secondo regalo per Fonseca in attesa di un vice Morata. Il terzino ha scelto la maglia numero 22, come riporta Milanews.it con il club rossonero che con lui e Pavlovic ha terminato gli slot per i calciatori extracomunitari garantiti come agli altri club dalla FIGC.