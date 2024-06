Milan, Emerson Royal più vicino: il Tottenham abbassa il prezzo | Le ultime

Per Emerson Royal terzino destro del Tottenham le parti sono più vicine. Gli inglesi hanno ridimensionato il loro prezzo iniziale per il brasiliano valutato 30 milioni, ora si potrebbe scendere anche a 20 milioni di euro, prezzo che il Milan aveva intenzione di spendere per questo reparto come riferisce la Gazzetta dello Sport.

Emerson Royal spinge per trasferirsi al Milan

Emerson Royal vuole rilanciarsi dopo una stagione altalenante con il Tottenham dove ha collezionato solamente 22 presenze, tra infortuni e rendimento non dei migliori il difensore spera di fare il salto di qualità a Milano, tant’è che spinge fortemente nel vestire la maglia rossonera. Per la dirigenza è uno dei reparti da rinforzare oltre all’attacco e al centrocampo.