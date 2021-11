Milan, finisce fuori rosa e sul mercato: Maldini ci pensa

Panchina a rischio per Ole Gunnar Solskjaer

Momento complicato per Ole Gunnar Solskjaer sulla panchina del Manchester United.

I risultati dei Red Devils sono altalenanti e stanno mettendo seriamente a rischio la permanenza del tecnico norvegese sulla panchina.

Il Milan si fa avanti

Data la situazione complessa della squadra (e della panchina), Eric Bailly è finito ai margini del progetto tecnico. Il centrale ivoriano (classe 94), già accostato al Milan in passato, è sceso in campo solo in EFL Cup.

L’idea di Maldini sarebbe un prestito con diritto di riscatto già a gennaio. Se non si dovesse raggiungere un accordo per il rinnovo di Romagnoli entro i prossimi mesi, il capitano del Milan potrebbe partire 6 mesi prima della scadenza contrattuale e Bailly potrebbe essere i perfetto profilo d’esperienza per sostituire il difensore.