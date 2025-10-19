Milan-Fiorentina, formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Milan – Fiorentina
Milan (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Saelemaekers; Leao; all. Allegri.
A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Gimenez, Balentien, Odogu, Sala.
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Fazzini, Kean; all. Pioli.
A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sohm, Dzeko, Gudmundsson, Sabiri, Comuzzo, Viti, Ndour, Fortini, Konan, Parisi, Piccoli.