Milan, Fonseca cambia la fascia destra | Fuori sia Calabria che Emerson, ecco chi giocherà

Il Milan torna in campo domani sera nella sfida contro il Monza all’U-Power Stadium. La sconfitta col Napoli ha lasciate qualche strascico in casa rossonera, nonostante la buona prestazione al netto delle assenza per il tecnico Paulo Fonseca. Domani però rientrato Theo e Reijnders e anche Pulisic è pienamente recuperato, e sicuramente in campo andrà un Milan diverso. La novità però riguarda la fascia destra, perché Calabria ha appena recuperato dall’infortunio e Emerson Royal non sta convincendo a pieno il tecnico portoghese. Ecco chi giocherà nel ruolo di terzino destro.

Milan, sarà Terracciano il terzino destro per la sfida contro il Monza

Se sulla sinistra dunque Fonseca recupera Theo Hernandez, dopo le ultime due giornate in cui al suo posto ha giocato Terracciano, il problema per il tecnico rossonero si pone sull’out di destra. I due terzini destri “di ruolo” non ci saranno, per scelta tecnica, e al loro posto Fonseca è pronto a lanciare proprio lo stesso Terracciano, che andrà a comporre il tandem con Chukwueze.