Milan, Fonseca sorride: recuperati Calabria e Jovic per il Monza

Jovic e Calabria recuperati per il Monza: out Abraham?

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, da Milanello è arrivata una buona notizia secondo cui Paulo Fonseca avrebbe recuperato due giocatori in vista della gara di domani sera contro il Monza: Davide Calabria e Luka Jovic hanno infatti ripreso gli allenamenti con il gruppo e partiranno con la squadra per la trasferta in Brianza.

Milan, Abraham vicino al rientro?

Discorso diverso, invece, per Tammy Abraham, infortunato alla spalla nella gara di campionato contro l’Udinese di qualche settimana fa, ha svolto parte dell’allenamento con i compagni e poi ha seguito un allenamento personalizzato. Come riportato questa mattina dal “Corriere dello Sport”, Paulo Fonseca e lo staff medico del Milan valuteranno oggi se tenerlo impegnato per la trasferta di domani a Monza oppure ritardare il suo rientro di qualche giorno per poi portarlo a Madrid per la sfida di Champions League contro il Real, prevista per martedì.