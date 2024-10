Bologna-Milan rinviata: Theo Hernandez e Reijnders saltano il Napoli

Theo e Reijnders out col Napoli !

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, Theo Hernandez e Reijnders dovranno scontare la squalifica contro il Napoli, a causa del rinvio della partita contro il Bologna.

Milan, Terracciano al posto di Theo?

Il francese ha preso due giornate di squalifica, perché è stato espulso contro la Fiorentina per protesta (aveva già saltato la partita contro l’Udinese), mentre l’olandese è stato espulso per un fallo da ultimo uomo contro i friulani di una settimana fa. In vista della sfida contro il Napoli a San Siro, tutto fa pensare a Filippo Terracciano ancora una volta al posto di Theo sulla fascia sinistra, mentre al fianco di Fofana ci sarà uno tra Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah al posto di Reijnders.