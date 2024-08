Milan, Fonseca vuole Yazici per il centrocampo | E’ un suo pupillo dai tempi del Lille

Il Milan torna su uno dei primi nomi usciti durante l’estate, un pupillo del suo allenatore Paulo Fonseca: Yusuf Yazici, trequartista turco con un ottimo mancino e una buona attitudine tattica. Il calciatore classe ’97 è attualmente svincolato e il Milan ha aperto i canali col suo entourage per sondare la fattibilità dell’operazione.

Yazici con Fonseca, ecco i suoi numeri sotto la guida del tecnico portoghese

Nei due anni sotto la guida del portoghese, Yazici si è espresso a buoni livelli risultando in più di un’occasione decisivo per la sua squadra, sia in termini di gol e assist, sia in termini di prestazioni, risultando fondamentale nello scacchiere tattico di Fonseca. Nelle 46 presenze agli ordini di Fonseca, Yazici ha collezionato 13 gol e 5 assist.

Il Milan punta forte Yazici, ma c’è da battere la concorrenza del Nizza

Sulle tracce di Yazici parrebbe esserci però anche il Nizza, anche se il giocatore darebbe la propria preferenza al trasferimento in Italia anziché alla permanenza in Francia. Per il momento si parla di semplici sondaggi, ma chissà che i dirigenti del Diavolo non possano fare quest’ultimo regalo al tecnico ex Roma.