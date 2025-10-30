Milan, Gimenez rischia il posto: i rossoneri seguono varie piste sul mercato

Santiago Gimenez sta diventando un caso al Milan. L’attaccante non segna più, nello specifico sono 627 minuti. Tanti, troppi, per un giocatore al quale il Milan ha deciso di rinnovare la fiducia, quanto meno fino al prossimo gennaio. Il messicano è entrato nel tunnel da un paio di partite e ora l’impressione è che la situazione inizia ad essere allarmante.

Milan, trovare un sostituto a Gimenez

Sulla caso Gimenez, al Milan, ne hanno già discusso. L’ad Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare si stiano guardando intorno in vista del prossimo mercato invernale. Visto che il giocatore ha quasi perso il feeling con la porta, la dirigenza rossonera starebbe già cominciando a stilare una lista di nomi sui quali si potrebbe puntare a gennaio.

Uno dei primi nomi è quello di Joshua Zirkzee, tra i più delusi di questo inizio di stagione in Premier League. L’ex Bologna cerca riscatto e il suo ritorno in Serie A Tim potrebbe essere la scelta giusta. Per gli occhi puntati in casa, resta in lista un altro giocatore che nella sua attuale squadra, la Roma, non riesce a brillare: Dovbyk. Sempre attuale il possibile scambio Gimenez-Dovbyk.

Intanto il Milan starebbe seguendo anche due nomi nuovi: Joaquin Panichelli dello Starburgo e Jonathan Burkardt dell’Eintracht Francoforte.