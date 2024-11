Milan, gli obiettivi di Moncada: Belahyane a gennaio e Ricci in estate

Al centrocampo davanti alla difesa rimane solo Youssouf Fofana, mentre Ismael Bennacer è prossimo al recupero. Secondo “Tuttosport”, dunque, i rossoneri stanno valutando diversi profili in vista del prossimo mercato di gennaio.

Milan, ipotesi Ricci a giugno

Tra gli obiettivi c’è il centrocampista marocchino Reda Belahyane, classe 2004 del Verona. Dal canto suo, i rossoneri sperano di usufruire dei buoni rapporti con l’Hellas, ma l’obiettivo più importante per il Diavolo rimane il centrocampista del Torino e della Nazionale italiana, Samuele Ricci. Dato che è improbabile che i Granata lo lascino partire a gennaio, il Milan sta cercando di acquistarlo la prossima estate. Per acquisire Ricci, i rossoneri potrebbero proporre giocatori utili per Vanoli, dall’attaccante Jovic a qualche giovane talento.