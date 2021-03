In vista della prossima sessione di calciomercato, Hakan Calhanoglu dà alcuni consigli al suo compagno di squadra Hauge: “Gli dirò di restare e lottare per entrare nella squadra”



Hakan Calhanoglu ha rilasciato un’intervista a una testata norvegese e ha parlato del suo compagno di squadra Jens Petter Hauge, poco utilizzato da mister Pioli nell’ultimo periodo. Il calciatore turco ha consigliato al norvegese di giocarsi le sue carte al Milan, scartando l’opzione di un prestito per giocare di più.



Queste le dichiarazioni del numero 10 rossonero:

Hauge dovrebbe andare in prestito per giocare con continuità? ” È una domanda per il suo agente. Ma se me lo chiedi, gli dirò di restare e lottare per entrare nella squadra. Ha molta qualità e se lavora sodo e fa del suo meglio, può entrare a far parte della formazione titolare“.

Cosa ne pensi di Hauge? “Prima di tutto voglio dire che mi piace Jens come persona, è un bel tipo. È giovane. È un grande passo per lui passare dal Bodø / Glimt al Milan. Ha bisogno di tempo per giocare in prima squadra. Ma quando ne ha la possibilità, fa sempre un buon lavoro. Lavora molto e ho fiducia in lui. Ha un grande talento. Sono molto felice di giocare con lui“.

Come hanno reagito i giocatori del Milan al fatto che è arrivato direttamente dal Bodø / Glimt e inizialmente è riuscito a fare la differenza in un club così grande? “Non sono stato sorpreso. Per un giocatore è più facile giocare in una squadra migliore, c’è più qualità. Gli ha reso le cose più facili“.

Cosa deve fare per entrare a far parte dei titolari? “Deve lavorare. Deve credere in se stesso. Non è facile giocare nella formazione titolare, abbiamo molti giocatori di qualità, quindi deve prendersi il suo tempo. Deve lavorare di più sulla tattica e su quello che gli chiede l’allenatore, ma il suo momento arriverà sicuramente“.