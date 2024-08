Milan, il Marsiglia ci prova per Bennacer | La sua uscita può sbloccare l’arrivo di Rabiot

Il Marsiglia insiste col Milan per avere Bennacer in prestito secco, ma la proposta non convince il Milan. La sua uscita potrebbe sbloccare la pista Rabiot

Ismael Bennacer è al cento del mercato del Milan da qualche giorno. La sua uscita avrebbe permesso al Milan di fiondarsi su Koné, ma l’Atletico Madrid, da giorni interessato al giocatore, non ha affondato il colpo. Il Milan vorrebbe cederlo in prestito oneroso che con obbligo di riscatto, per liberare uno spazio a centrocampo. Ora però c’è una possibilità per il Milan e per l’algerino. L’Atletico Madrid rimane vigile sul classe 1997, ma ora si è inserito anche il Marsiglia, che ha aperto i colloqui col Milan ma spinge per la formula del prestito secco. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore, ma i francesi sembrano fare sul serio.

Milan, la partenza di Bennacer apre le porte a Rabiot | Contatti con la mamma-agente Veronique

Il Milan vuole completare il centrocampo di Paulo Fonseca con Adrien Rabiot, ancora svincolato dopo la scadenza del contratto con la Juventus: la dirigenza rossonera crede nella pista e ha aperto i contatti con la mamma-agente del giocatore per fissare un incontro in queste ultime ore di mercato. Rabiot è senza squadra anche per via delle sue richieste economiche molto elevate, ma il tempo stringe e la volontà di trovare una squadra potrebbe far abbassare le pretese d’ingaggio al ragazzo.