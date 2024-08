Milan, Manu Koné il grande obiettivo a centrocampo | Bennacer in uscita

Il Milan vuole regalare a Fonseca un altro acquisto in un ruolo che dalla partenza di Tonali è rimasto scoperto, quello del centrocampista d’interdizione. Oltre a Silvano Vos dell’Ajax (classe 2005, probabilmente destinato ad un anno nel Milan Futuro), il Milan continua a lavorare insistentemente per Manu Koné, centrocampista del Borussia Monchengladbach accostato anche alla Roma nei giorni scorsi.

Milan, per chiudere Manu Koné servono le uscite | bennacer può liberare il posto

Questi ultimi giorni di calciomercato saranno particolarmente intensi per il Milan, che ha necessità di sfoltire la rosa di Paulo Fonseca, con Adli, Pobega e soprattutto Bennacer come principali indiziati a lasciare Milanello. L’algerino, più degli altri, potrebbe essere una pedina fondamentale nell’affare per il centrocampista francese, visto che solo una sua cessione libererebbe il posto nelle liste per Manu Koné, e dunque la conseguente possibilità per il Milan di affondare il colpo decisivo sul classe 2001.