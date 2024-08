Milan, Fofana si allontana: il piano B è Manu Koné

Prende sempre più quota il nome di Manu Koné per il centrocampo

Perfezionato il reparto difensivo, con il possibile arrivo di Pavlovic ed Emerson Royal, il Milan punta ora a portare in campo una nuova presenza difensiva nel centrocampo di Fonseca.

Milan, l’arrivo di Fofana si complica: la situazione

L’obiettivo principale dei rossoneri è il centrocampista francese, Youssouf Fofana del Monaco. A complicare però la situazione sono le richieste del club del Principato, che nonostante il contratto del giocatore scada nel 2025, chiede comunque 35 milioni, cifra molto alta per i rossoneri. Secondo “Tuttosport”, la situazione sarebbe complicata e la dirigenza rossonera starebbe cercando di tutelarsi con un piano B. Per questo, spunta il nome di Manu Koné del Borussia Moenchengladbach. La richiesta del club tedesco sfiora i 15 milioni, più o meno l’equivalente della cifra stanziata dai rossoneri per Fofana.