Milan, continua la trattativa per Fofana: c’è ancora distanza. Vive le idee Konè e Samardzic

La telenovela del Milan continua. Dopo mesi di trattativa Youssouf Fofana a poco a poco si avvicina al Milan. Per Fonseca resta quello del centrocampista francese il nome preferito: il suo profilo mette un po’ tutti d’accordo, dagli uomini mercato al tecnico, che cerca ancora un calciatore con le sue caratteristiche nel cuore del campo. Ma non è facile, il Monaco non tende a fare sconti.

Milan, per Fofana c’è distanza ma le parti si avvicinano | Sempre vivo Manu Koné come alternativa

Tuttosport fa il punto e spiega come la distanza fra i rossoneri ed il Monaco, club proprietario del suo cartellino, sia ancora particolarmente ampia. La richiesta di partenza di 35 milioni di euro è fuori mercato per un giocatore che è sì in ascesa, ma che ha un solo anno di contratto col club del Principato. La sensazione, si legge, è che un’offerta ufficiale da 20 milioni di parte fissa più bonus possa bastare per abbattere le resistenze del club di Ligue 1.

In questo senso servirà un’opera diplomatica importante soprattutto da parte dell’ad Giorgio Furlani, visto che i rapporti fra i club non sono ottimali dopo settimane di battaglia mediatica in merito. Altrimenti, se il Monaco non dovesse scendere dalle proprie pretese, si inizieranno a valutare le alternative del ruolo: e in questo senso il preferito resta Manu Koné, mediano di proprietà del Borussia Moenchengladbach per il quale potrebbero bastare 15 milioni di euro complessivi.